Przez ostatnie tygodnie oczy fanów z całego świata były zwrócone w stronę Madonny, która trafiła na oddział intensywnej terapii, a kolejne doniesienia na jej temat wcale nie napawały optymizmem. Teraz 64-latka opuściła już klinikę i po raz pierwszy zabrała głos w sieci. Opowiedziała o swoim stanie zdrowia i zwróciła się do fanów!

Madonna zwróciła się do fanów pierwszy raz odkąd opuściła szpital

Kiedy pod koniec czerwca Madonna trafiła do szpitala, jej wielbiciele na całym świecie zastanawiali się, jak potoczy się leczenie ich idolki. Wszystko wskazywało na to, że stan zdrowia 64-latki nie jest najlepszy - Madonna znalazła się w szpitalu z powodu ostrej infekcji i musiała być nawet intubowana. Według najnowszych doniesień, Madonna była widziana w Nowym Jorku, co mogłoby świadczyć o polepszeniu jej zdrowia niedługo po opuszczeniu kliniki.

Teraz Madonna rozwiała wątpliwości fanów i zabrała głos pierwszy raz po wyjściu ze szpitala. Podziękowała fanom i przekazała, w jakim jest stanie. Pokazała też swoje aktualne zdjęcie!

- Dziękuję za pozytywną energię, modlitwy i słowa. Czułam Waszą miłość. Jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia i jestem niesamowicie wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa w moim życiu - rozpoczęła Madonna wpis na Instagramie.

W dalszej części wpisu Madonna zdradziła, dokąd pokierowała pierwsze myśli po odzyskaniu przytomności w klinice.

- Moją pierwszą myślą, kiedy obudziłam się w szpitalu, były moje dzieci. Moją drugą myślą było to, że nie chciałam zawieść nikogo, kto kupił bilety na moją trasę. Nie chciałam też zawieść ludzi, którzy niestrudzenie pracowali ze mną przez ostatnie kilka miesięcy. Nie chcę nikogo rozczarowywać - kontynuowała Madonna.

Instagram @madonna

Jak podkreśliła Madonna, teraz zamierza skupić się przede wszystkim na swoim zdrowiu. Zdradziła też pierwsze plany dotyczące przełożonej trasy koncertowej, na którą z niecierpliwością czekają fani.

- Teraz skupiam się na moim zdrowiu i na tym, by stać się silniejsza. Zapewniam Was, że wrócę do koncertowania tak szybko, jak to możliwe. Obecny plan zakłada zmianę harmonogramu północnoamerykańskiej części trasy i rozpoczęcie jej w październiku w Europie - poinformowała gwiazda.

Instagram / madonna

Na reakcje fanów Madonny nie trzeba było długo czekać. Wpis królowej pop internauci natychmiast zasypali komentarzami i wyrazami wsparcia, za które 64-latka pod koniec swojego postu raz jeszcze podziękowała.

- Jestem niesamowicie wdzięczna za Waszą opiekę i wsparcie - podsumowała Madonna.

Wygląda na to, że gwiazda pop jest na dobrej drodze do pełnego odzyskania sił, czego szczerze życzymy!

