Maciej Zakościelny, który bardzo stara się chronić swoje życie prywatne, niedawno zdobył się na szczere wyznanie o swoim synu Borysie. Aktor zdradził, dlaczego dla swojego pierworodnego wybrał właśnie takie imię.

- On ma mleczaki i ma diastemę. Więc mówię, że imię po Szycu, a zęby po Karolaku. Patrzyłem na etymologię tego imienia. To jest bardzo mocne konkretne imię dla konkretnego człowieka. I takim konkretnym człowiekiem jest mój syn. Cieszę się, że tak się stało. Mieliśmy inne imię wybrane, ale okazało się, że to imię nie niesie tyle fajnych rzeczy ze sobą - powiedział Zakościelny na antenie Meloradia.