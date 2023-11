1 z 5

Za nami pierwszy hitowy sezon "Diagnozy"! Już wiadomo, że serial na tyle spodobał się fanom, że nagrany zostanie drugi sezon. Fani na Instagramie Ostaszewskiej już teraz emocjonują się kolejnym sezonem i oceniają pierwszy!

Czekałam na ten film i na @drugaszansatvn ale Wy wygraliście. Druga szansa już jest za bardzo naciągana.. Wy za to klasa. Mega dobry serial, świetni aktorzy! Czekam na drugi sezon Niesamowity serial i do tego trzymający w napięciu ???????? (...) Bedzie nam go brakowac we wtorkowe dlugie, zimowe wieczory ????! - to tylko kilka z komentarzy fanów.

A co wydarzy się w 2. sezonie "Diagnozy"?

Wiemy, co wydarzy się w drugim sezonie "Diagnozy"! Za nami ostatni odcinek pierwszej serii hitu TVN z Mają Ostaszewską z roli głównej. Widzowie pokochali najnowszą produkcję stacji opowiadającą o losach serialowej Anny Leśniewskiej, która w wyniku wypadku stracił pamięć. Leśniewska z pomocą specjalistów odzyskuje pamięć i dowiaduje się, że jest byłą partnerką Artmana i matką jego dzieci. W finale pierwszej serii dowiedzieliśmy się, że główna bohaterka nie straci praw do opieki nad synem i córką... Teraz wszyscy fani "Diagnozy" zastanawiają się, co wydarzy się w drugim sezonie serialu. Rąbka tajemnicy uchyliła scenarzystka hitu TVN!

Co wydarzy się w życiu Anny Leśniewskiej? I kto dołączy do obsady serialu "Diagnoza"? Zobaczcie, co powiedziała Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz!

