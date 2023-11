Maciej Zakościelny i Paulina Wyka już wkrótce po raz drugi zostaną rodzicami. Para wychowuje już synka, Borysa, który wkrótce będzie miał braciszka albo siostrzyczkę. Aktor w rozmowie z portalem Plejada.pl skomentował radosne informacje dotyczące drugiego dziecka.

Jest to inna ekscytacja. Czym innym się ekscytujemy w tym wszystkim, w porównywaniu, jakie będzie to w stosunku do tego pierwszego itd. O czymś innym myślimy, o czym innym rozmawiamy, ale również bardzo się cieszymy na ten dzień, który przyjdzie niebawem. Jest to inne doświadczenie i fajne, że inne - przyznał w rozmowie z portalem.