A to niespodzianka! Robert Stockinger właśnie poinformował widzów, że odchodzi z TVN, w którym pracował aż 13 lat. To oczywiście oznacza, że nie zobaczymy go więcej w "Dzień Dobry TVN". Jakie ma plany na przyszłość? Choć pisze, że chce zadbać o "swój spokój", w sieci pojawiła się konkretna informacja dotycząca jego dalszej kariery.

Reklama

Robert Stockinger odchodzi z "Dzień Dobry TVN"! Dlaczego?

Na Instagramie Roberta Stockingera pojawiła się dziś mocno zaskakująca informacja, zwłaszcza dla fanów "Dzień Dobry TVN" - dziennikarz i prezenter rozstaje się ze stacją po latach pracy:

Do widzenia TVN Po 13 latach w firmie i okrągłych 10 w redakcji @dziendobrytvn nadszedł czas rozstania. Trudno opisać wszystko co tu przeżyłem, ile nauczyłem się w tym czasie i jak wiele zawdzięczam tej stacji. Przyszedłem jako stażysta bez biurka, a odchodzę z doświadczeniem zasiadania w fotelu gospodarza flagowego programu. To była długa i piękna droga. Wychowankiem zostanę na zawsze. Nie żegnam się z ludźmi bo te przyjaźnie zabieram ze sobą. napisał Robert

Co dalej z jego karierą? Robert napisał na koniec swojego oświadczenia:

Co dalej? Zadbanie o siebie, swój spokój i wiarę we własne możliwości. Tego nigdy za wiele.

Jego wpis komentują koledzy i przyjaciele z "Dzień Dobry TVN":

Robert praca z Tobą była przyjemnością! powodzenia chłopaku napisała Paulina Krupińska

Robert to była WIELKA przyjemność razem pracować. powodzenia na nowej drodze życia i do szybkiego zobaczenia dodał Piotr Wojtasik

Pawel Wodzynski/East New

Nowy prowadzący w "Pytaniu na śniadanie"?

Ale czy rzeczywiście Stockinger będzie miał spokój? Serwis plotek.pl doniósł, że już wkrótce zostanie prowadzącym... "Pytanie na śniadanie" w TVP!

On w TVN-ie od dawna marzył o awansie i roli prowadzącego. Był rozczarowany, jak ostatnio kolejny raz inne osoby sprzątnęły mu tę fuchę sprzed nosa. Gdy pojawiła się propozycja z TVP, długo się nie wahał. Nie chciał być wiecznie tylko reporterem, a niestety TVN widział go tylko w tej roli podaje informator serwisu plotek.pl

Zapytaliśmy Roberta, czy to prawda, jeszcze czekamy na odpowiedź. Z pewnością jednak byłaby to rewolucja, nie tylko dla niego samego, ale i dla widzów. Nie jest bowiem tajemnicą, że ze śniadaniówką TVP, póki co nieoficjalnie, mają pożegnać się wkrótce Ida Nowakowska, Tomasz Wolny czy Anna Popek.

Reklama

Zobacz także: Kolejna gwiazda żegna się z "Pytaniem na śniadanie"! Zaskakujące doniesienia