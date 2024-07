Maciej Musiał jest zdecydowanie najpopularniejszym nastoletnim aktorem w Polsce. Z powodzeniem gra w serialu "Rodzinka.pl", jest konferansjerem w "The Voice" i przede wszystkim jest bożyszczem nastolatek. Przypomnijmy: Musiał chce wyjechać do Hollywood! W Polsce trzyma go intratna propozycja

Musiał być dzisiaj gościem w programie Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz już na wstępie zapowiedział go jako polskiego odpowiednika Justina Biebera i przywołał słowa matki Maćka, która zdradziła mu, że jej syn napisał kiedyś list do... Miley Cyrus.

Byłem kiedyś zakochany w Miley Cyrus i napisałem do niej list. Wtedy była śliczną nastolatką, miała długie włosy. Kochałem się też w jej koleżance z serialu. Niestety, nie odpisała i dlatego jej teraz nie lubię - przyznał Musiał.

Występ Maćka u Kuby z pewnością został przyćmiony przez obecność słynnego Władysława Kozakiewicza. Oglądaliście?

