Jednym z ambasadorów Światowych Dni Młodzieży jest Maciek Musiał. Młody aktor jest znany ze swojej religijności, a teraz opisał, co takie Światowe Dni Młodzieży mogą młodemu człowiekowi dać. Okazuje się, że nie tylko wiarę, to może być też wielkie biuro matrymonialne. Czy Musiał też szuka żony?

Można szukać żony z całego świata. To kusi, tu są takie dziewczyny! Na przykład dziewczyny Trynidad i Tobago są takie piękne, naprawdę! To jest jakaś mieszkanka cudowna! - rozpływał się rozmarzony Musiał w wywiadzie dla Dzień Dobry TVN.

Maciej Musiał opowiedział też, że ŚDM to walka o to, żeby zobaczyć papieża Franciszka. Sam uległ małej kontuzji kolana, żeby zająć dobre miejsce w miejscu, gdzie będzie przejeżdżał papież.

Przyszliśmy ze znajomymi pod Wawel, gdzie Ojciec Święty miał przejechać. Już było ciasno i pchałem się trochę by być bliżej. Pani mi mówiła "tu nie ma już miejsca", a ja na to: "właśnie że jest" i wtedy wyrżnąłem się na ziemię w kwiaty. Ale dotarłem i byłem w piątym rzędzie! Żeby nie przegapić niczego byłem na telefonie z moją mama, która oglądała na żywo w telewizji i mnie informowała czy jedzie. Bo jak tylko coś jechało wszyscy się podrywali, czy to on. Tylko, że jak jechał spojrzałem najpierw w prawo, a potem tam gdzie jechał... niestety zobaczyłem już tylko jego czapejkę - opowiedział w DDTVN Maciek Musiał.