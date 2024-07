1 z 11

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 właśnie się rozpoczęły. Jutro 27 lipca z tej okazji do Polski po raz pierwszy przyjedzie papież Franciszek. To już tradycja, że zostanie jak każdy papież obdarowany darami z Polski. Co otrzyma? Haftowaną stułę i ręcznie szyte buty, które papież założy na mszę posłania 31 lipca na zakończenie ŚDM. Ale to nie koniec darów dla papieża Franciszka! Otrzyma też biały rower model Colnago Tour de Pologne podarowany przez Czesława Langa, a także koszulkę Kuby Błaszczykowskiego, pełniącego funkcję ambasadora ŚDM. Co jeszcze? Zapraszamy do naszej galerii.

Następnie dary trafią na licytację charytatywną, a uzyskane pieniądze przeznaczone będą na zakup mobilnej kliniki dla poszkodowanych przez wojnę w Syrii uchodźców przebywających w obozach w Libanie. Będzie to symboliczny dar młodych dla papieża Franciszka z okazji Światowych Dni Młodzieży.

Światowe Dni Młodzieży odbywać się będą od 26 do 31 lipca w Krakowie i Brzegach k. Wieliczki. Od 27 lipca będzie w nich uczestniczył papież Franciszek, który odwiedzi także Częstochowę i Oświęcim.

Zobacz też: Ksiądz Jan Kaczkowski: „Chciałbym Cię, Panie Boże, poprosić o zbawienie”. Ważna rozmowa o powołaniu i chorobie