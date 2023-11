Maciej Musiał właśnie otworzył swój pierwszy sklep internetowy! Aktor choć nigdy nie mówił, że interesuje go branża odzieżowa zaczął sprzedawać koszulki. Co ciekawe, 24-latek zrobił to po to, aby pokazać jak bardzo wspiera kobiety na całym świecie. Choć dochód ze sprzedaży postanowił przekazać na jedną z organizacji, to inicjatywna podzieliła fanów. Co stało się chwilę po uruchomieniu strony?

Reklama

Maciej Musiał otworzył sklep

W Międzynarodowy Dzień Kobiet Maciej Musiał wyszedł do pań i panów z pięknym gestem. Aktor otworzył sklep internetowy, w którym za 49 złotych można kupić koszulkę z nadrukiem "Kobiety są mądrzejsze". Dochód ze sprzedaży nie trafi jednak na konto Musiała. Cała inicjatywna jest non-profit. Pieniądze otrzyma Centrum Praw Kobiet.

Koszulki kosztują 49 zł i są zrobione z bawełny, a inicjatywa jest non-profit. Żeby nie było, że coś kręcę. Jest 10 zł zysku z jednej koszulki - powiedział Maciek Musiał na Instagramie.

Zobacz także: "Czułem, że stoję w miejscu" Maciej Musiał szczerze o przeprowadzce do Krakowa i "Rodzince.pl"! Czy odejdzie z serialu?

Po opublikowaniu posta na Instaramie Musiał zamieścił link do sklepu, gdzie można nabyć T-shirty. Chwilę później okazało się, że inicjatywa nie przypadła niektórym internautom do gustu. Ci zgłosili ją do administratora! Konsekwencją tego było zablokowanie linku w bio przez Instagram. Posypały się również niemiłe komentarze...

Te kobiety muszą mieć naprawdę ciężki los, że jest potrzeba funduszy wspierania ich praw. Rozumiem w krajach fundamentalnych sunnitów, ale w PL? - zapytał jeden z internautów.

Na odpowiedź ze strony Maćka nie musiał długo czekać!

Proces legislacyjny jest bardzo skomplikowany i czasami małe zmiany w ustawach są ważne. Oprócz tego pod wspieraniem praw, kryje się również wsparcie konkretnych przypadków kobiet, które doświadczają przemocy od swoich partnerów – tworzenie im zaplecza pomocy min. psychologicznej. Pod wspieraniem praw kryje się również walka ze stereotypami i uświadamianie społeczeństwa. Także Twoja niezgoda na wspieranie praw kobiet bierze się z innego rozumienia tego pojęcia. Mówisz, że te problemy są nierealne. Być może dla Ciebie takie są. Ale nie możesz powiedzieć, że nie istnieją dla innych. Dlatego daj tym innym przestrzeń i możliwość wsparcia - napisał Maciek w InstaStories.

W komentarzach pojawiło się również sporo ciepłych słów, wspierających inicjatywę. Przeczytajcie!

Coś pięknego! Świetna, mądra inicjatywa, nie odpuszczaj Maciek! Młody, zdolny i jeszcze mądry. To jest po prostu dramat, że cudowna inicjatywa, która łączy w sobie poczucie humor z bardzo ważną sprawą jest tak okropnie krytykowana. A najbardziej boli mnie fakt jak niektóre kobiety nie potrafią w ogóle zrozumieć idei całej akcji. Żadna z nas nie wie, czy kiedyś taka organizacja nie będzie nam potrzebna. Gratuluje pomysłu, pozdrawiam i oby więcej takich inicjatyw, mężczyzn jak Pan i organizacji - pisali internauci.

Zobaczcie poniżej koszulkę. Podoba wam się?

Instagram

Aktor otworzył sklep internetowy

Instagram

Zobacz także: Maciej Musiał ma nową dziewczynę?! Brała udział w wyborach Miss!