Maciej Musiał raczej stroni od mówienia o swoim życiu prywatnym, choć pytania o nie wracają jak bumerang. 24-latek po raz kolejny pokazał się w towarzystwie pięknej blondynki. Wiemy, kim jest i już zdradzamy, że zajmuje wyjątkowe miejsce w sercu aktora. Maciej Musiał z mamą Ostatnie zdjęcie Maćka Musiała na Instagramie bardzo zdezorientowało internautów. Aktor pokazał zdjęcie z mamą, jednak wiele osób nie chciało mu wierzyć, bo Anna Musiał wygląda, jak starsza siostra aktora! To właśnie po niej gwiazdor serialu "Rodzinka.pl" odziedziczył talent i wielką pasję do aktorstwa. - To mama? Myślałam, że siostra - Nieprawdopodobne jest to, że to twoja mama. I tu nie ma kadzenia. - Przestań ściemniać. Ta dziewczyna jest za młoda by być matką takiego starego chłopa - Ja też w szoku że to mama myślałam że siostra lub też nowa dziewczyna - czytamy w komentarzach. Czy Maciej i Anna niedługo zagrają w jakieś produkcji razem? Zobacz także: Oni są ze sobą spokrewnieni! Wiedziałeś, że te gwiazdy łączy coś więcej niż przyjaźń? Tymczasem fanów Musiała ciągle nurtuje pytanie, czy aktor ma dziewczynę. Do tej pory Maciej miał spotykać się z Nadią Kuną, Martą Ziębakowską czy nawet z córką Andrzeja Dudy, Kingą. Ta ostatnia zawsze była jednak wyłącznie przyjaciółką gwiazdora. Czy Maciej przedstawi nam kiedyś swoją dziewczynę? A może najpierw ukochaną 24-latka musi zaakceptować mama? Zobaczcie zdjęcia Maćka z mamą. Czy Anna Musiał faktycznie wygląda jak jego siostra? Wyświetl ten post na Instagramie. W natarciu...