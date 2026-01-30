Maciej Kurzajewski, znany prezenter i dziennikarz, obchodził 53. urodziny 29 stycznia 2026 roku. Zamiast organizować huczną imprezę, zdecydował się na wyjątkowo intymne i wzruszające świętowanie. Z tej okazji opublikował na swoim profilu na Instagramie krótkie nagranie, które poruszyło wielu internautów.

Maciej Kurzajewski postawił na kameralne urodziny. Spędził je z Katarzyną Cichopek

Zamiast wybierać gwarne restauracje czy luksusowe lokalizacje, Maciej Kurzajewski postawił na prostotę i bliskość. Jak zdradził w rozmowie z „Faktem”, nie planował specjalnych atrakcji ani prezentów. Dla niego najważniejsze było spędzenie tego dnia w towarzystwie ukochanej osoby - Katarzyny Cichopek.

Każdy dzień jest spełnieniem moich marzeń. (...) Nie mam zaplanowanych specjalnych wydarzeń. Spędzam go w bardzo kameralnym gronie z moją żoną i to jest najlepszy pomysł na urodziny powiedział w rozmowie z serwisem.

Warto przypomnieć, że z okazji urodzin gwiazdora Polsatu przypomnieliśmy, jaka jest naprawdę różnica wieku między Maciejem Kurzajewskim a Katarzyną Cichopek. Wielu fanów do niedawna nie miało pojęcia.

Maciej Kurzajewski opublikował wieczorem urodzinową wiadomość

Opublikowana przez Macieja Kurzajewskiego rolka na Instagramie błyskawicznie zyskała popularność. Fani pary chwalili zarówno autentyczność gestu, jak i uczucia, które wybrzmiewają w nagraniu. Wideo pokazuje dziennikarza z tortem w dłoniach, który z uśmiechem zdmuchuje świeczki. W tle wyraźnie słychać głos Katarzyny Cichopek, która śpiewa „Sto lat”.

53. To był kolejny bardzo dobry rok mojego życia! Bardzo dziękuję @katarzynacichopek I love YOU! napisał prezenter pod nagraniem.

Pod nagraniem opublikowanym przez Macieja Kurzajewskiego pojawił się również komentarz Katarzyny Cichopek.

Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Niech się spełnią twoje marzenia napisała w komentarzu Katarzyna Cichopek.

