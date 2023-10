Urlop Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek w rajskim kurorcie został zakłócony. Oburzony dziennikarz musiał zabrać głos w sieci. Okazuje się, że został ofiarą oszustwa, a jego wizerunek nie dość, że bezprawnie został wykorzystany w sieci to jeszcze uderza w jego dobre imię. Postanowił nie pozostawić tego bez reakcji.

Maciej Kurzajewski padł ofiarą oszustwa

Dopiero co Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciami z wakacji, a spokój jej ukochanego na urlopie już został zakłócony. Maciej Kurzajewski padł ofiarą oszustwa. Oszuści "ukradli" jego wizerunek by wyłudzać dane użytkowników sieci. Zjawisko to tzw. phishing. Okazuje się, że w sieci krąży zdjęcie, które na pierwszy rzut oka wygląda na kadr z serwisu informacyjnego. Widnieje na nim Maciej Kurzajewski prowadzony przez dwóch funkcjonariuszy. Zdjęcie to oczywiście fotomontaż okraszony tytułem na pasku:

Maciej Kurzajewski nie wiedział, że kamera jeszcze nagrywa. Czy to koniec jego kariery?"

By podkręcić uwagę internautów dodano:

"skandal, który wstrząsnął całym światem".

Maciej Kurzajewski postanowił niezwłocznie poinformować fanów o oszustwie, które krąży w sieci. Nieprawdziwy news, traktujący o rzekomym zatrzymaniu Kurzajewskiego przez policję połączony jest z fotomontażem ze zdjęciem prowadzącego "Pytania na śniadanie", a oszuści postarali się nawet o pasek informacyjny, do złudzenia przypominający ten stacji Polsat News. Nieco dziwiły jedynie literówki, na które w przypadku internetowych oszustów wyjątkowo warto uważać. Od siebie dodamy - zawarty w wiadomości adres URL strony także powinien wzbudzić wzmożoną czujność.

Oszustwo!!! - napisał wzburzony dziennikarz.

Maciej Kurzajewski, który aktualnie wypoczywa nad Morzem Śródziemnym w towarzystwie Katarzyny Cichopek oraz dwójki jej dzieci, Adama i Helenki, pisał dwa dni temu o tym, że życie "woli przeżywać", zamiast opowiadać o tym idealnym. Internet jednak nigdy nie śpi, dlatego wieści o krążącym z dziennikarzem fotomontażu trafiły w ręce Kurzajewskiego akurat w samą porę, aby zdążył ostrzec fanów. Uważajcie!