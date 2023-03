Maciej Kurzajewski opublikował wymowne "przeprosiny". Wbił szpilę Paulinie Smaszcz?

W ostatnim czasie stosunki między Maciejem Kurzajewskim a Pauliną Smaszcz, mówiąc delikatnie, nie były zbyt serdeczne. Kobieta-petarda wielokrotnie uderzała zarówno w byłego męża, jak i jego nową partnerkę, Katarzynę Cichopek. Okazuje się, że w ich rodzinie szykuje się rewolucja, która może sprawić, że prowadzący "Pytanie na śniadanie" i dziennikarka zakopią topór wojenny. Wygląda na to, że zostaną dziadkami. Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz będą dziadkami. "Pierworodny syn będzie miał dziewczynkę" Jakiś czas temu Paulina Smaszcz ujawniła, że w nadchodzącym roku czeka ją "najpiękniejszy prezent". Internauci zaczęli podejrzewać, że dziennikarka może zostać babcią. Wiele wskazuje na to, że fani mieli nosa. Jak donosi "Super Express", jej najstarszy syn i jego żona Laura podobno spodziewają się dziecka! Znają już płeć pociechy. Franciszek niedługo zostanie tatą. Nowa pociecha w rodzinie Kurzajewskich pojawi się już za chwilę. Paulina jest bardzo szczęśliwa z tego powodu. Tym bardziej że jej pierworodny syn będzie miał dziewczynkę, a ona zawsze marzyła o wnuczce, którą będzie mogła kochać i rozpieszczać — powiedział informator na łamach serwisu. Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wynajęli prawników na Paulinę Smaszcz?! "Wysłali do niej pismo" Wiadomość została ponoć odebrana z wielkim entuzjazmem zarówno przez Macieja Kurzajewskiego, jak i Paulinę Smaszcz . Jak na razie jednak 25-letniemu Franciszkowi i jego żonie zależy na dyskrecji. Para nie chce, by sprawa została nagłośniona przez media. Redakcja poprosiła o komentarz przyszłych dziadków. Za wcześnie, żeby o tym mówić publicznie — stwierdziła Paulina Smaszcz. Tajemnicy nie chciał zdradzić również Maciej Kurzajewski , który zaznaczył, że nie chce wypowiadać...