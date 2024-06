Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pochwalili się w sieci tym, jak spędzili Dzień Ojca. Para w towarzystwie pociech aktorki wybrała się do podwarszawskiego Modlina, gdzie bawiła się m.in. na torze wyścigowym. Ale to nie wszystko! Zakochani podzielili się kadrami z czerwcowej niedzieli, a w sieci zawrzało.

Fani podzieleni ws. wpisu "Kurzopków"

Dzień Taty to tradycyjnie okazja do tego, by pociechy mogły spędzić czas ze swoimi ojcami. Niedawno Marcin Hakiel wyjawił, że spodziewa się kolejnego dziecka, a jak wyglądało świętowanie u Katarzyny Cichopek? Sądząc pod kadrach, które wylądowały 23 czerwca na jej instagramowym profilu, jej pociechy spotkały się tego dnia z Maciejem Kurzajewskim, a cała czwórka zaliczyła szereg atrakcji w Modlinie pod Warszawą.

Katarzyna Cichopek opublikowała szereg ujęć z tego dnia i była wyraźnie zachwycona:

Piękna niedziela spędzona w Modlinie - pisze Katarzyna Cichopek.

Pozytywna energia aktorki udzieliła się części fanów, którzy komplementowali parę. Co ciekawe, pojawiły się nawet nawiązania do ... brytyjskiej rodziny królewskiej! Faktycznie "Kurzopki" są podobni do Williama i Kate?

Ooo, w mojej rodzinnej miejscowości. Państwo Royalsi

Cudnie wyglądacie. Młodość, świeżość

Rewelacyjnie

Instagram/Katarzyna Cichopek

Niestety, pod zdjęciami opublikowanymi przez Katarzynę Cichopek nie brakowało także gorzkich słów:

Piękny widok, ale rodzina rozbita, szkoda

Kogo to obchodzi?

Zakochani nie zdążyli odnieść się jeszcze do tych komentarzy. Myślicie, że postanowią to zrobić?

