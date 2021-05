Maciej Kot został ojcem! Skoczek pokazał przepiękne zdjęcie żony i synka. Wybrali piękne imię 

Maciej Kot jakiś czas temu poinformował, że jego rodzina się powiększy. Agnieszka Kot wkrótce również potwierdziła tę informację, a przez okres całej ciąży pokazywała urocze zdjęcia powiększającego się ciążowego brzuszka. Pod koniec marca, trenerka personalna wyprawiła piękne baby shower. Fani jednak dużo wcześniej dowiedzieli się, że para spodziewa się chłopca! Maluch jest już na świecie, a tą wspaniałą nowiną podzielił się Maciej Kot za pośrednictwem swojego Instagrama. Przy okazji wyjawił imię swojego synka.

Wspaniałą nowinę pierwsza przekazała Agnieszka, która pokazała zdjęcie swoje i maluszka wtulonego w jej dekolt. Dumna mama postanowiła przywitać swojego synka ze światem krótkim zdaniem:

Nieco więcej zdradził Maciej Kot, który pochwalił się tym samym zdjęciem, które podpisał:

Fani natychmiast złożyli rodzinie mnóstwo gratulacji i witali się z pierwszym dzieckiem Kotów:

Gratulacje! Dużo zdrowia dla was i synka - rozpisywali się fani, a także skoczkowie polskiej reprezentacji

Maciej i Agnieszka są małżeństwem od dwóch lat. Para poznała się nieco wcześniej, bo w 2015 roku. Para kilka lat później wspominała swoje poznanie. Okazuje się, że między nimi zaiskrzyło niemal od razu:

Poznaliśmy się na imprezie. Spotkaliśmy się w tym tłumie i tak naprawdę następnego dnia Maciek do mnie napisał, czy poszlibyśmy na spacer. Nie kojarzyłam go, bo po prostu napisał do mnie jakiś numer. Poszliśmy potem na spacer i tak już zostało - mówiła Agnieszka w "Pytaniu na Śniadanie".