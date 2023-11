Maciej Kot jest jednym z najbardziej znanych polskich skoczków tuż obok Kamila Stocha czy Piotra Żyły. Sportowiec ma na swoim koncie sporo sukcesów - m.in zdobył brązowy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2018 roku. Życie prywatne także ma udane. Właśnie w minioną sobotę, 18 maja, Maciej Kot wziął ślub z Agnieszką Lewkowicz. Ceremonia odbyła się w Bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie. Parze towarzyszyli bliscy, rodzina oraz przyjaciele. Nie zabrakło oczywiście także sportowców - Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Stefana Hula czy Michała Doleżala. Zobaczcie poniżej, jak wyglądała panna młoda.

Maciej Kot i Agnieszka Lewkowicz są ze sobą od 2015 roku. Wiadomość o ślubie była tajemnicą. Jeszcze rok temu Maciej Kot w wywiadzie dla "Super Expressu" mówił, że na razie nie planuje ślubu.

Na razie nie. Powiedziałem Adze, żeby skupiła się na obronie pracy magisterskiej, mam nadzieję, że przed wakacjami to się uda. Ślub chciałbym przygotować z głową, w fajnym stylu. Bo to coś, co większość z nas przeżywa tylko raz - mówił skoczek.