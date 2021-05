Halina Mlynkova jest w ciąży! Zdradziła, dlaczego chciała to ukrywać do samego końca 

Halina Mlynkova i jej nowy partner, Marcin Kindla, spodziewają się dziecka! Piosenkarka, która ma już 17-letniego Piotra - owoc związku z aktorem Łukaszem Nowickim - po raz drugi zostanie mamą. Choć przez długi czas gwiazda z powodzeniem ukrywała wesołą nowinę, teraz postanowiła podzielić się swoim szczęściem z fanami. Jak się okazuje, do porodu zostało naprawdę niewiele czasu! Czy gdyby nie jej występ w "Pytaniu na śniadanie" Halina Mlynkova trzymałaby to w tajemnicy do samego końca?

Halina Mlynkova spodziewa się drugiego dziecka

43-letnia gwiazda, która w 2020 roku rozstała się z Leszkiem Wroną, dziś nie tylko odnalazła miłość w ramionach innego mężczyzny, ale i czeka na nowy etap w życiu, bo już niebawem po raz drugi zostanie mamą! Halina Mlynkova i Marcin Kindla zdecydowanie trzymali swój związek z dala od błysku fleszy i bardzo dbali o swoją prywatność, a z powodu panującej pandemii, nikogo nie dziwił brak artystki w mediach. Tymczasem okazało się, że przez wiele miesięcy piosenkarka ukrywała przed fanami swoje szczęście. Kiedy w niedzielę postanowiła podzielić się z nim podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie", nikt nie krył swojego zaskoczenia.

Mogę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Myślę, że będzie fajnie. Fajnie, że Piotrek będzie miał rodzeństwo, choć będzie między nimi spora różnica wieku - wyznała piosenkarka.

Jak się okazuje, po programie na piosenkarkę spłynęła cała masa życzeń, a teraz artystka postanowiła nie tylko podziękować swoim fanom, ale również pogratulować Mateuszowi Szymkowiakowi, sugerując, że gdyby nie on, fakt o jej ciąży byłby trzymany w tajemnicy do samego końca. Drugie dziecko gwiazdy pojawi się na świecie już niebawem! W poście, który opublikowała na łamach swoich mediów społecznościowych zdradziła dużo więcej, niż przed kamerami:

No kochani... chciałam Wam z całego serca podziękować za wszystkie życzenia, ciepłe słowa, pozytywne reakcje! Dziewczyny, które przekraczacie kolejne progi w życiu, pamiętajcie, że szczęście w różnej postaci i niespodzianki czekają na nas na każdym etapie życia!



Nie ukrywam, że chcieliśmy zachować tę informację dla siebie do samego końca, a niewiele już zostało, ale czujne oko ekipy Mateusza Szymkowiaka dopatrzyło się od razu! Mateusz Szymkowiak gratuluję dziennikarskiej żyłki! Serio!



Trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia na koncertach! Wyczekujcie kolejnych muzycznych projektów, bo na razie nie zwalniamy tempa .

Fani artystki nie kryją swojej ekscytacji, a w komentarzach pojawiły się już nawet pierwsze propozycje imion. Co więcej, Halina Mlynkova nie ma zamiaru rezygnować ze swojej muzycznej kariery i ma w kieszeni kilka nowych projektów. Jak widać w przypadku uwielbianej gwiazdy przyszłe miesiące będą bardzo ciekawe nie tylko pod względem prywatnym, ale i zawodowym. Gratulujemy!

43-letnia Halina Mlynkova jest w ciąży! Jak zdradziła piosenkarka, do samego końca już niewiele zostało. Artystka niebawem powita na świecie swoje drugie dziecko.

Ze swojego pierwszego małżeństwa z Łukaszem Nowickim, Halina Mlynkova ma syna Piotra. Choć pamiętamy go jako małego chłopczyka, dziś ma juz 17 lat!