Joanna Koroniewska postanowiła wykorzystać Dzień Pocałunku i opublikowała na Instagramie bardzo osobisty wpis. Napisała w nim, że jej ostatnie wyjście na urodziny serialu "M jak miłość" wiąże się z otrzymywaniem przez nią wielu propozycji od adoratorów. Zobaczcie, co napisała, aby ich odstraszyć...

W jaki sposób Joanna Koroniewska odstraszyła swoich adoratorów?

Aktorka postanowiła jasno postawić sprawę i dobitnie napisała, kto jest mężczyzną jej życia. Ujęła to w bardzo żartobliwy sposób:

Publikuję je z absolutną premedytacją, ponieważ po moim ostatnim "bywaniu" na salonach, a właściwie jednym wyjściu - otrzymuję od płci przeciwnej dość sporo podejrzanych, aczkolwiek bardzo kuszących propozycji. Z drugiej strony postać ze zdjęcia wyklucza jakiekolwiek moje bliższe relacje z innymi mężczyznami - no chyba, że ktoś bardzo chciałby konfrontacji z @maciejdowbor_totalneporuszenie. Ale nie polecam - bo to wysportowany duży byk - 190 cm i z 90 kg żywej wagi, znany ze swojego porywczego charakteru - a do tego jeszcze dość szybko biega więc trudno będzie mu uciec. - napisała na Instagramie Koroniewska.

Na tę deklarację odpowiedział Maciej Dowdor i napisał w komentarzu...

Kategorycznie protestuję. Moja Szanowna Małżonka @joannakoroniewska nieco się zagalopowała. Ja rozumiem, że miłość, że Dzień Pocałunku i ten tego. Ale jak śmiała zdradzić czułe i szczególnie tajne dane. Wzrost jeszcze przełknę, ale WAGA!? Skandal. Pomijając, że to nie prawda, jest 89,5 - poza tym na zimę nieco tyję, to naturalne w naszym klimacie. No i ten porywczy charakter!? To wyraźne nadużycie. Co najwyżej czasem się zdenerwuję na jakiegoś kierowcę, ale to przecież nic nadzwyczajnego - odpowiedział żartobliwie małżonce.

Dziennikarz podjął żartobliwy ton rozmowy i zaczął się bronić, szybko jednak przeszedł do ataku i określił żonę w bardzo jednoznaczny sposób, kierując komunikat do adoratorów żony:

Ja rozumiem, że Waszym zdaniem taka kobitka, co sprawnie targa wodę to czysty skarb, ale chuda, po 40tce, z dwójką dzieci?! Kto by się chciał pakować w taki temat?

Para z pewnością ma duży dystans do swojego związku i do siebie nawzajem. Potrafią w zabawny sposób odnosić się do siebie. Raczej o kryzysie w tym związku długo nie usłyszymy!

Joanna Koroniewska na urodzinach "M jak miłość"

