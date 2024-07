Macademian Girl to blogerka modowa, która kocha kolory! Nigdy nie widzieliśmy jej w szarej, nudnej stylizacji! Zapytaliśmy Tamarę Gonzales Perea czy podczas tegorocznych świąt założy kiczowaty sweter z reniferem:

Dalej poluję na swetry w renifery i jeszcze żadnego nie mam w kolekcji, ale już od trzech sezonów się zbieram żeby sobie zakupić, bo uważam, że są cudowne. No i skoro Pan Darcy nosił, to dlaczego my nie miałybyśmy trochę z jego szafy pożyczyć?