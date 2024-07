Macademian Girl o współpracy Macieja Zienia ze sklepem Biedronka. Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was, że do sieci popularnego dyskontu już wkrótce trafią produkty sygnowane nazwiskiem polskiego projektanta. W kolekcji przygotowanej przez Macieja Zienia znalazły się m.in. bawełniane szlafroki, ręczniki, dywaniki łazienkowe czy kosmetyczki. Co o współpracy znanego projektanta z Biedronką powiedziała nam blogerka?

Reklama

Zobacz także: Kolekcja Macieja Zienia w... Biedronce! Kiedy i JAKIE rzeczy od projektanta pojawią się w sklepach? Sprawdź!

To że Maciej Zień wypuszcza kolekcję dla Biedronki to tylko przykład tego, że nawet projektanci, którzy na co dzień robią wysoką modę, chcą jednak do osób, które z modą nie są związane - wychodzić. I w takich dyskontach można nabyć rzeczy sygnowane nazwiskami wielkich polskich projektantów.

Co jeszcze w rozmowie z Party.pl powiedziała Macademian Girl? Posłuchajcie sami!

Zobacz także

Zobacz także: 7 sprawdzonych pomysłów na tanie wakacje za granicą

Reklama

Macademian Girl o współpracy polskich projektantów z dyskontami.