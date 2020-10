W "M jak miłość" Natalka dowie się z kim zdradza ją Franek! To będzie dla niej cios

W "M jak miłość" przyjazd Natalii do Grabiny ucieszy całą rodzinę, a w szczególności Barbarę, która coraz bardziej czuje, że ma mniejszy kontakt z wnukami. To właśnie swojej babci Zarzycka wyzna, dlaczego tak naprawdę nagle sama przyleciała z Australii. Okazuje się, że wszystko za sprawą zdrady Franka, który poznał kogoś i całkowicie zatracił się w tej relacji. Dziewczyna jeszcze bardziej załamie się, kiedy pozna kochankę męża! To będzie dla niej szok!

Natalia z "M jak miłość" o zdradzie Franka!

W 1532. odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 12 września, Natalka zdecyduje się opowiedzieć swojej babci o dramacie, jaki przeżywa. Franek, którego już kiedyś podejrzewała o romans, teraz faktycznie ma kochankę! Dziewczyna była pewna, że to już koniec jej małżeństwa, ale za radą Barbary zacznie się zastanawiać czy jeszcze coś czuje do Franka.

Franek zupełnie zwariował na jej punkcie i nawet specjalnie się nie krył. A kiedy w końcu go wprost zapytałam, czy kogoś ma od razu się przyznał. Wtedy poczułam, że dłużej nie dam rady! Musiałam się od tego odciąć… Przyjechałam tutaj, żeby nabrać dystansu, spokojnie sobie wszystko przemyśleć...

- I słusznie, może jeszcze wszystko jakoś się ułoży?

- Nie wiem, babciu, czy… warto jeszcze walczyć o to małżeństwo...

- Myślę, że zawsze warto... Dopóki ludzie się kochają, jest nadzieja.

- Ale ja nie wiem, czy ja go jeszcze kocham…- wyzna Barbarze zrozpaczona Natalka.

Natalka, zanim coś postanowi w sprawie swojego małżeństwa, zdecyduje, że chce dowiedzieć się z kim zdradza ją Franek i jak informują superseriale.se.pl zdobędzie adres kochanki męża. Pojedzie do niej z Bartkiem. Okazuje się, że kobieta też przyleciała na kilka dni do Polski. Kiedy Zarzycka odwiedzi kobietę zobaczy, że to... Justyna! Tego będzie dla niej za wiele! Franek zdradził ją z byłą narzeczoną, a wcześniej zapewniał, że między nimi wszystko skończone. Co dalej z córeczką Natalii? Franek pozwoli jej zabrać Hanię do Polski?

Załamana zdradą Franka Natalka przyjedzie do Grabiny, tam zwierzy się ze wszystkiego Barbarze.

W pomoc Natalce zaangażuje się Bartek. Ula będzie zazdrosna o ich relację?

Wygląda na to, że to już koniec małżeństwa Uli i Franka.