Rozwodu jednak nie będzie? Ula (Iga Krefft) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) z "M jak miłość" uratują swoje małżeństwo? Związek Uli i Bartka od samego początku wzbudzał ogromne emocje wśród widzów serialu TVP. To właśnie dla Bartka Ula rozstała się ze swoim narzeczonym, Jankiem. Pod koniec poprzedniego sezonu "M jak miłość" zakochani wzięli ślub. Niestety, tuż przed uroczystością w ich związku pojawiły się pierwsze problemy. Ula wciąż nie mogła zapomnieć o byłym partnerze! Sytuację pogarszyły dramatyczne chwile, gdy były znajomy Bartka brutalnie pobił jego żonę. Bartek nie chciał, żeby przez jego przeszłość Ula znów cierpiała dlatego postanowił zniknąć z życia żony. Na dodatek Bartek zrozumiał, że jego żona wciąż czuje coś do Janka...

Ula i Bartek uratują swoje małżeństwo?

Już wkrótce Bartek zażąda od Uli rozwodu, ale Mostowiakówna nie będzie chciała o tym słyszeć! Teraz wszystko wskazuje na to, że to Barbara (Teresa Lipowska) namówi Bartka, żeby dał jeszcze jedną szansę Uli! Według doniesień portalu superseriale.se.pl ju w 1480 odcinku "M jak miłość" Bartek spotka się z Barbarą, a później razem z Ulą spotkają się na terapii małżeńskiej. Co więcej, po spotkaniu z terapeutką między parą dojdzie do poważnej rozmowy, poczas której Bartek przyzna, że bardzo tęskni za swoją żoną!

Przypominamy, że przed wizytą na terapii małżeńskiej Ula spotka się z Jankiem i oskarży go o problemy w jej związku z Bartkiem. Między policjantem a Ulą dojdzie do ostrej kłótni, po której Janek zrozumie, że nie chce juz walczyć o byłą narzeczoną.

Myślicie, że małżeństwo Uli i Bartka przetrwa?

Ula i Bartek będą walczyć o swoje małżeństwo.

Para zdecyduje się na terapię małżeńską.

