Ślub Pawła w "M jak miłość"?! Fanów serialu czeka spora niespodzianka! Czyżby po trudnych chwilach po rozstaniu z Alą, Pawła Zduńskiego czeka prawdziwa miłość i szczęście? Serialowy Paweł znów się zakocha? Na takie informacje musimy jeszcze poczekać, ale już teraz możemy Was zapewnić, że w życiu Zduńskiego będzie się działo!

Ostatnio informowaliśmy, że do "M jak miłość" dołączyła nowa gwiazd, Joanna Jarmołowicz. Nie wiadomo było wówczas, jaką rolę zagra w serialu. Teraz dziennik "Fakt" informuje, że to właśnie ona, czyli serialowa Katia, może zostać żoną Pawła Zduńskiego! Jak to możliwe? Szczegóły na następnej stronie! Gwarantujemy - będziecie zaskoczeni!

