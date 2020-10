"M jak miłość": Franek porwie Hanię!? Natalce uda się odzyskać córkę?

W „M jak miłość” małżeństwo Natalki i Franka wisi na włosku. Kobieta już podjęła decyzję o rozwodzie, po tym jak dowiedziała się, że jej mąż i jego dawna narzeczona mają romans. O swojej decyzji poinformuje Zarzyckiego podczas rozmowy telefonicznej! Dojdzie między nimi do ostrej kłótni i po tej rozmowie Natalka nie będzie mogła już skontaktować się z mężem i córką, którzy nadal są w Australii. Dziewczyna będzie przerażona i zacznie tworzyć najczarniejsze scenariusze? Co się stało z Hanią?

Franek porwie Hanię w "M jak miłość"?

W 1538 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 2 listopada, Natalka po kłótni z Frankiem zorientuje się, że oboje zniknęli. Zarzycki przestanie odbierać telefon, a Natalka wpadnie w panikę ze strachu o Hanię. Sprawa szybko się wyjaśni i jak informują superseriale.se.pl okaże się, że mężczyźnie rozładował się telefon, a był wtedy z córką w parku. Natalka jednak nie zamierza czekać, aż podobny scenariusz się powtórzy i zdecyduje, że wraca do córki.

Zarzycka po tym, jak dowiedziała się, że Franek miał romans z Justyną, chce wrócić do Australii i tam razem z mężem ustalić szczegóły rozwodu. Natalka planuje też zabrać córkę do Polski, ale to nie będzie takie łatwe. Franek za namową Justyny będzie chciał sprawować opiekę nad Hanią? Co zrobi Natalka?

Natalka będzie musiała walczyć z mężem o córkę!

Przed Natalką trudne chwile, ale zrobi wszystko, aby odzyskać córkę.