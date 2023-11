1 z 4

Związek Pawła i Julki w „M jak miłość” od początku jest pełen dramatów. Przy parze zawsze pojawia się ktoś trzeci i to nie pozwala im stworzyć stałej relacji. Po rozwodzie z Katią wydawało się, że kryzys został zażegnany i para może zaczynać wspólne życie tylko we dwoje. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że była żona Pawła wróci z Gruzji i nieźle namiesza w jego życiu. Katia już wcześniej zapowiadała, że nie ma zamiaru zupełnie zniknąć z życia Zduńskiego, a swoją obietnicę spełni w nowych odcinkach serialu.

Zobaczcie, co się wydarzy między Pawłem a Katią i co na to wszystko Julka...

