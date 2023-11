1 z 5

Anna Gruszyńska wraca do Grabiny! Tamara Arciuch, która w "M jak miłość' wciela się w Annę znów pojawi się w uwielbianym przez widzów serialu. Już w 1360 odcinku fani będą mogli zobaczyć, jak Gryszyńska pojawia się w siedlisku. Okazuje się, że powracająca do Grabiny Anna ma dla Adama Wernera i Uli zaskakujące wieści... Jakie? My już wiemy!

Co wydarzy się w "M jak miłość"? Jakie wiadomości przekaże swoim bliskim serialowa Anna Gruszyńska? Zobaczcie sami! Więcej szczegółów w naszej galerii.

