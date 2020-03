M jak miłość: Policja na weselu Izy i Marcina! Olek trafi do aresztu! 

Wielkie emocje w nowych odcinkach "M jak miłość"! Co już wkrótce wydarzy się w hicie Telewizyjnej Dwójki? Okazuje się, że sporo emocji przyniesie nam wątek Olka (Maurycy Popiel). W 1506 odcinku serialu o rodzinie Mostowiaków policja aresztuje młodego lekarza! Co więcej, policja przyjdzie po Olka na wesele Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski)! Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"?

Olek trafi do więzienia przez Olewicza!

Jak informuje magazyn "Świat seriali" w 1506 odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany już 30 marca dojdzie do ślubu Izy i Marcina. Niestety, szczęście zakochanych zostanie przerwane podczas wesela- okazuje się bowiem, że na przyjęciu pojawi się policja, która aresztuje brata pana młodego. Według doniesień magazynu służby aresztują Olka po tym, jak Kamil dowie się od Olewicza, co stało się z Arturem! Były szantażysta Olka pod wpływem alkoholu powie Kamilowi (Marcin Bosak), co lekarz zrobił jego kuzynowi.

Olek trafi do aresztu, a przerażona Aneta zrobi wszystko, żeby się zobaczyć z ukochanym i mu pomóc. Okazuje się, że kobieta spotka się z Olewiczem i urządzi mu ostrą awanturę. Aneta namówi go, żeby powiedział, że okłamał Kamila! Później Aneta będzie chciała odwiedzić Olka w areszcie, jednak policja nie wyrazi na to zgody- wtedy partnerka lekarza wpadnie na zaskakujący pomysł! Aneta będzie udawać, że jest w ciąży! Czy ostatecznie spotka się z Olkiem? Tego dowiemy się w 1506 odcinku "M jak miłość"!

Myślicie, że Olek naprawdę odpowie za śmierć Artura i spędzi długie lata w więzieniu?

Lekarz odpowie za śmierć Artura?