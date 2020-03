Nowi aktorzy w "M jak miłość"! Kto dołączy do obsady serialu i namiesza w rodzinie Mostowiaków?

W ostatnim czasie produkcja „M jak miłość” wprowadza sporo nowych twarzy do serialu. Oznacza to tylko jedno: widzowie mogą przygotować się na nowe wątki. Z całą pewnością nie będzie nudno! Pierwszą nową gwiazdą została niedawno Alicja Ostolska. 18-latka zagra siostrzenicę księdza proboszcza. Teraz pora na kolejne nowe nazwiska. Do ekipy "M jak miłość" dołączyli właśnie: Dariusz Toczek i Szymon Nygard. Zobaczcie, kogo zagrają!

Nowe gwiazdy dołączają do obsady "M jak miłość"!

Dariusz Toczek, który obecnie gra w serialu "W rytmie serca", w popularnym hicie TVP2 wcieli się w postać... grabarza. Co ciekawe, będzie on częstym gościem na posterunku policji w Grabinie z racji tego, że zakocha się w Sonii. Niestety, piękna policjantka nie będzie odwzajemniała jego uczuć.

Z kolei Szymon Nygard ma wcielić się w postać ratownika medycznego, którym zainteresuje się siostra Artura Rogowskiego. Agata będzie zauroczona przystojnym ratownikiem. Jak informuje se.pl, nowi bohaterowie pojawią się w serialu dopiero w marcu. To oznacza, że na nowe wątki jeszcze trochę trzeba poczekać!

W serialu pojawi się też nowy policjant, który będzie zabiegał o uczucia Sandry. Zdobędzie jej serce?

Do "M jak miłość" dołączyła też młoda aktorka Alicja Ostolska