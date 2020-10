Zdrada w "M jak miłość"! Kinga ucieknie z dziećmi z domu po namiętnym pocałunku Piotrka z prawniczką

W "M jak miłość" ciąg dalszy kryzysu w małżeństwie Zduńskich. Po tym, jak na Deszczowej pojawi się piękna prawniczka i w ogrodzie pocałuje Piotrka, Kinga nie będzie miała wątpliwości, że to już koniec jej małżeństwa! Zrozpaczona zabierze dzieci i ucieknie z własnego domu. Co więcej powie wprost Rogowskiej, że jej syn ma romans! Piotrek, do którego w końcu dotrze, co zrobił, będzie przerażony, że stracił żonę na zawsze! Prawnik posunie się nawet do tego, że wyrzuci z domu Kamilę...

W "M jak miłość" po namiętnym pocałunku Zduński wyrzuci prawniczkę i wyzna miłość żonie.

Widać, że Kamila nie ma żadnych skrupułów i w obecności rodziny Zduńskiego pocałuje go we własnym ogrodzie.

Miałam na to ochotę, odkąd byliśmy razem w Vega - wyzna tuż po pocałunku Kamila.

Kiedy Kinga zobaczy całującą się parę zdecyduje, że to już koniec! Tego będzie dla niej za wiele. Nie tylko została sama ze wszystkimi problemami, ale teraz stało się już jasne, że Piotrek ją zdradza z prawniczką. Schronienie znajdzie w Grabinie, gdzie może liczyć na pomoc Barbary i... Pawła.

A jak zachowa się Piotrek? Zduński będzie bardzo zaskoczony całą sytuacją, a kiedy zda sobie sprawę, że świadkiem pocałunku mogła być Kinga - wpadnie w panikę. W końcu dotrze do niego, że może na zawsze stracić rodzinę. Wyprosi Kamilę z domu i zacznie dzwonić do żony z wyznaniami miłości, ale na te już trochę za późno.

Może teraz trudno ci w to uwierzyć, ale ja nadal bardzo cię kocham...- powie Zduński, ale czy Kinga odsłucha tę wiadomość.

Jak podaje "Świat Seriali" w 1536 odcinku "M jak miłość" prawnik będzie wściekły, że doszło do pocałunku i teraz jego małżeństwo wisi na włosku. Wygląda na to, że nie tylko on w ten sposób oceni całą sytuację. Wygląda na to, że Paweł nie daruje bratu, że zdradził żonę! Szykuje się prawdziwy konflikt rodzinny...

Ten widok będzie dla Kingi szokiem!

Po zdradzie Piotrka Kinga znów będzie poszukiwała wsparcia w ramionach Pawła.

Ostatecznie Kinga nie wytrzyma widoku męża całującego Kamilę w ich ogrodzie i ucieknie z dziećmi.