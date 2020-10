"M jak miłość": Kamil Gryc zamieszka z córką w dawnym domu Chodakowskiej? Joanna na zawsze znika z serialu!?

Nowy sezon „M jak miłość” jest pełen niespodzianek. Okazuje się, że Kamil Gryc, który sporo namieszał w życiu dawnych przyjaciół nie tylko nie zniknie, ale okaże się, że jest ojcem. Niespodziewanie dla wszystkich to Magda zdecyduje się pomóc dawnemu kochankowi stworzyć dom dla jego córki Poli. Budzyńska, wiedząc, że Joanna zaplanowała wyjazd do swojego ojca we Francji wpadnie na pomysł, aby to Gryc zamieszkał w jej domu razem z córką. Czy to oznacza, że Chodakowska nie planuje powrotu?

Kamil Gryc zamieszka z córką w dawnym domu Chodakowskiej!?

Kamil Gryc zupełnie nie spodziewał się, że przyjdzie mu zostać ojcem i to całkiem sporej dziewczynki. W 1535 odcinku serialu, jak podaje serwis superseriale.se.pl, dawna kochanka Kamila podrzuci do niego 6-letnią Polę i od tego momentu to Gryc będzie musiał zajmować się córką. Mężczyzna będzie nie tyle zaskoczony, co przerażony nową sytuacją, ale szybko wpadnie na kolejny przebiegły pomysł i poprosi Magdę o pomoc przy córce, w ten sposób będzie chciał się zbliżyć do żony Andrzeja.

Kiedy Kamil i Andrzej pojadą odebrać Polę na lotnisko, Magda szybko znajdzie dla przyjaciela i jego córki nowy dom! Okazuje się, że Joanna zdradziła Budzyńskiej, że nie zamierza wracać do Polski przez najbliższe miesiące, a wtedy Magda zaoferuje Kamilowi i Poli, aby zamieszkali w domu na Wietrznej. W ten sposób Kamil będzie cały czas blisko Kingi i Magdy. Wydaje się, że w "M jak miłość" zaskakujących sytuacji nie zabraknie.

Chcielibyście, żeby Magda i Kamil znów byli razem?

MTL Maxfilm

Wyjazd Joanny do Francji jest już przesądzony.

Artrama

Kamil Gryc sporo namiesza w relacjach dawnych przyjaciół.