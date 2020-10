M jak miłość: Piotrek zobaczy Kingę w sypialni w dwuznacznej sytuacji z Pawłem! Zduński wybuchnie i zaatakuje brata

Szykuje się prawdziwa wojna braci w "M jak miłość"! Już wkrótce Piotrek (Marcin Mroczek) wróci do domu i zobaczy swoją żonę w dwuznacznej sytuacji z Pawłem (Rafał Mroczek). Zduński będzie wściekły i zaatakuje swojego brata. Jak na zachowanie męża zareaguje Kinga (Katarzyna Cichopek)? Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w 1535 odcinku "M jak miłość". Mamy opis i zdjęcia!

W najbliższy wtorek, 20 października, Telewizyjna Dwójka wyemituje 1535 odcinek "M jak miłość" w którym zobaczymy powrót Piotrka do Polski. Zduński, nie uprzedzając nikogo, wróci z Ameryki i pojawi się w swoim domu na Deszczowej.

Tymczasem jego brat będzie akurat na Deszczowej. Paweł wpadnie, by pomóc Kindze w naprawie cieknącego dachu, a po pracy postanowi przebrać się w suche ubrania.

- Lepik to prowizorka, zwłaszcza, że dach jest w fatalnym stanie i czeka was grubszy remont. Sufit i ściany też trzeba będzie pomalować, bo zrobią się zacieki…

- Najważniejsze, że już nie cieknie! Dzięki, Paweł... Co to, siniak? Uderzyłeś się?