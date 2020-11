"M jak miłość": Piotrek i Kamila jednak będą razem!? Kinga zostanie sama!

W „M jak miłość” wątek kryzysu małżeńskiego Zduńskich wydaje się nie mieć końca. Barbara Mostowiak była pewna, że kiedy jej wnuk wróci z USA wszystko wróci do normy, a małżonkowie się pogodzą. Teraz okazuje się, że nie będzie to proste, a Piotrek coraz bardziej będzie angażował się w relację z Kamilą, która sprytnie próbuje odciągnąć go od rodziny. W wywiadzie dla „Tele Tygodnia” Katarzyna Cichopek i Rafał Mroczek zdradzili, co czeka ich bohaterów w najbliższym czasie. Emocje nadal będą sięgać zenitu!

Piotrek i Kamila w "M jak miłość" jednak będą razem!?

Z okazji 20-lecia "M jak miłość" wywiadu na temat serialu udzielili Katarzyna Cichopek i Rafał Mroczek czyli serialowa Kinga i Paweł. Oboje grają w nim od samego początku. Aktorzy zdradzili, co sądzą na temat relacji ich serialowych postaci i czy faktycznie Kinga i Paweł będą mieli romans:

W prawdziwym życiu do czegoś takiego nigdy by nie doszło! To niedopuszczalne, aby zakochać się w żonie swojego brata! Jednak pomysłowość scenarzystów nie zna granic... - powiedział szczerze Rafał Mroczek w rozmowie dla "Tele Tygodnia".

Z kolei Katarzyna Cichopek dodała, że ona zauroczenie Pawła odbiera zupełnie inaczej. Jej zdaniem mężczyzna po wielu nieudanych związkach tęskni za rodzinnym ciepłem:

Wydaje mi się, że Paweł nie zakochał się w Kindze. Myślę, że dla niego moja bohaterka jest symbolem szczęścia, którego szuka - ciepłego domu, miłości i rodziny. Poczuł się odpowiedzialny, kiedy brat wyjechał, chciał pomóc, ale trochę za bardzo się wczuł - mówi aktorka w "Tele Tygodniu".

A co dalej z wątkiem Piotrka i Kamili? Katarzyna Cichopek zdradziła, że ta relacja się rozwinie, a prawniczka użyje wszystkich środków, aby Zduński z nią został. Aktorka na koniec dodaje jednak, że miłość ma wielką moc, a to oznacza, że być może kryzys w małżeństwie Kingi i Piotrka uda się jednak zakończyć:

Piotr będzie dalej brnął w relację z Kamilą, która wykorzystuje sytuacje i jego słabość. To sprytna dziewczyna . Nie mogę zdradzić, co jeszcze wydarzy się w tym wątku. Miłość ma wielką moc! - dodała na koniec rozmowy Katarzyna Cichopek.

Sądzicie, że Piotrek faktycznie zaangażuje się w romans z koleżanką z pracy?

Do tej pory Kinga mogła liczyć na Pawła, ale w końcu on też zacznie sobie układać życie.

Kinga może liczyć na wsparcie Marysi i Barbary.