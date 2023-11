4 z 4

Kalina będzie zdziwiona zachowaniem Katii, tak samo jak Paweł. Jednak Zduński nie daje za wygraną:

Poręczyłaś za nią! - wykrzyczy do dziewczyny

Dziewczyna przestraszy się całą sytuacją, poręczyła za swoją koleżankę, wypłaciła Pawłowi pieniądze zgodnie z umową, a teraz nie ma kontaktu z Katią i sprawa rozwodu staje pod znakiem zapytania. Paweł był przekonany, że jego rozwód z Katią to tylko kwestia czasu i będzie mógł stworzyć stały związek z Julką. Zduński będzie miał wielki żal do Kaliny. W końcu to ona przekonała go do małżeństwa z Katią.

Czy Paweł w końcu zdoła poukładać swoje życie?