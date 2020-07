M jak miłość: Olewicz znów uratuje Olka? Nie uwierzycie, co zrobi w nowym sezonie serialu!

W nowych odcinkach "M jak miłość" Olewicz (Tomasz Dedek) po raz kolejny udowodni, że dla Olka (Maurycy Popiel) zrobi wszystko! Po tym, jak Chodakowski uratował życie jego żony, szantażysta obiecał, że lekarz zawsze będzie mógł liczyć na jego pomoc. W poprzednim sezonie Olewicz zeznawał w sądzie na korzyść Olka, a teraz okazuje się, że w nowych odcinkach znów mu pomoże!

Co w nowym sezonie "M jak miłość"?

Jak już wiemy, w nowym sezonie "M jak miłość" Olek najprawdopodobniej wyjdzie na wolność i wróci do pracy w klinice. Niestety, teraz okazuje się, że wyjście z więzienia wcale nie oznacza, że problemy Olka już się skończyły. Według doniesień magazynu "Świat Seriali" w klinice pojawi się nowy lekarz, który zrobi wszystko, żeby zniszczyć i pozbyć się Olka. Nowy bohater "M jak miłość" będzie próbował zniszczyć reputację Chodakowskiego, ale tylko do czasu... Wszystko się zmieni, kiedy do akcji wkroczy Olewicz! Okazuje się, że mężczyzna spotka się z nowym lekarzem, żeby go ostrzec.

Jak informuje "Świat Seriali" w nowych odcinkach "M jak miłość" Olewicz powie młodemu lekarzowi, że oskarży go o branie lapówek jeżeli nie zostawi Chodakowskiego w spokoju! Mężczyzna będzie przerażony i nagle zacznie próbować zaprzyjaźnić się z Olkiem.

Jak zakończy się ten wątek? Tego dowiemy się już po wakacjach!

Przpominamy, że w nowych odcinkach w życiu Olka pojawi się również matka Anety. Wiadomo, że kobieta również będzie próbowała zniszczyć lekarza.

Mężczyzna przestraszy lekarza, który będzie próbował zniszczyć Olka.