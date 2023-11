1 z 4

To już pewne! Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Artur Rogowski (Robert Moskwa) znów są razem! W ostatnich odcinkach "M jak miłość" doszło do wielkiego przełomu w relacjach Marysi i Artura, który już od dawna prosił ją o ostatnią szansę. Rogowska wyznała lekarzowi miłość, ale ostrzegła go, że następnej zdrady już mu nie wybaczy. Związek Marii i Artura wywołał wielką radość wśród najbliższych pary, ale jest ktoś, kto nie będzie podzielał ich entuzjazmu... To Kamil Starski (Radosław Krzyżowski), który zakochał się w Marysi. Wiadomość, że Maria wybrała Artura złamie mu serce!

W 1396. odcinku "M jak miłość" dojdzie do spotkania Starskiego i Rogowskiego! Kamil będzie groził lekarzowi!

Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w serialu!

