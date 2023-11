2 z 4

W 1392 odcinku "M jak miłość" Marcin może odetchnąć z ulgą po tym, jak Maja znów pojawiła się w w jego domu, a Artur trafił do więzienia. Teraz przed Chodakowskim rozprawa, podczas której będzie próbował udowodnić, że to on jest ojcem małej Mai, oraz że Skalski sfałszował wcześniejsze wyniki DNA i szantażował Izę.

Jak informuje portal superseriale.se.pl Marcin przed rozprawą będzie mógł liczyć na wsparcie Ani.

Denerwujesz się przed tą rozprawą? -będzie próbowała dowiedzieć się Ania. Teraz to już nie. Szykowałem się na prawdziwą batalię w sądzie. Andrzej powiedział, że to może potrwać kilka miesięcy, ale na szczęście zeznania Izy wszystko zmieniły. Jak dobrze, że Iza żyje i Maja nie straciła mamy. Tylko to się teraz liczy- odpowie jej Marcin.

Ania będzie się obawiać, czy Chodakowski nie wróci do Izy. Zobaczcie, co powie!

