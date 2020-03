"M jak miłość": Iza i Marcin trafią do więzienia po ślubie?! 

W "M jak miłość" emocje nie opadają! Już w najbliższych odcinkach serialu zobaczymy sceny, w których Olek (Maurycy Popiek) stanie przed sądem, a jego bliscy będą robić wszystko, żeby mu pomóc. Po tym, jak śledczy znajdą materiał DNA w miejscu w którym wcześniej znajdowały się zwłoki Artura (Tomasz Ciachorowski) sytuacja Olka będzie naprawdę bardzo zła... Chodakowskiemu będzie pomagał Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek), ale czy uda mu się udowodnić, że jego klient jest niewinny? Tego dowiemy się wkrótce. Niestety, teraz okazuje się, że przed sądem mogą również stanąć Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski)! Dlaczego? Zobaczcie, co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Iza i Marcin odpowiedzą za składanie fałszywych zeznań?

Według doniesień portalu superseriale.se.pl już w 1506 odcinku "M jak miłość" który zostanie wyemitowany w najbliższy poniedziałek 30 marca Marcin Chodakowski poprosi Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), żeby dowiedział się, dlaczego policja zatrzymała jego młodszego brata. Karski, który jeszcze jako oficer CBŚ prowadził śledztwo dotyczące zaginięcia Artura, skontaktuje się ze swoimi kolegami, żeby ustalić szczegóły zatrzymania Olka. Marcin w szczerej rozmowie z Jakubem przyzna, co tak naprawdę wydarzyło się nad jeziorem i co stało się z Arturem! Jak informuje portal po jakimś czasie Karski przez telefon powie Marcinowi czego się dowiedział, a przy okazji będzie ostrzegał swojego przyjaciela, żeby uważał na to, jak chce bronić brata ponieważ on i jego żona mogą trafić do więzienia!

Uruchomiłem swoje kontakty i w końcu się czegoś dowiedziałem. Wygląda na to, że ten Gryc wskazał policji i prokuraturze miejsce, w którym Olek ukrył ciało. Jutro tam na miejscu będą prowadzone czynności. Marcin, obiecaj mi jedną rzecz, że nie wyskoczysz z czymś głupim! Ty i Iza o niczym nie wiedzieliście! Nie mieliście pojęcia, jasne?! - Ale Olek, przecież... - zacznie mówić Marcin - Ja mówię teraz o was! Macie dzieci, o tym pomyśl, ok?! Możecie odpowiadać za niepowiadomienie o przestępstwie i za składanie fałszywych zeznań! A za to grozi 8 lat!- przerwie mu Karski.

Jak zakończy się wątek Olka? Czy Iza i Marcin usłyszą zarzuty? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Iza i Marcin mogą stanąć przed sądem za składanie fałszywych zeznań.

Olek wkrótce stanie przed sądem.