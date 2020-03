Czy przez koronawirusa serial "M jak miłość" zostanie zawieszony? Jest komentarz! 

Co z nowymi odcinkami "M jak miłość"? Czy w związku z epidemią koronawirusa emisja uwielbianego przez widzów serialu zostanie wstrzymana? Koronawirus już od kilku miesięcy rozprzestrzenia się po całym świecie. Niestety, 4 marca pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem wykryto również w Polsce. Od temtej chwili liczba osób zakażonych znacznie wzrosła. Dziś (22 marca) Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jest już 563 przypadki koronawirusa- 7 osób zmarło. W związku z epidemią koronawirusa rządzący zamknęli szkoły, kina, teatry oraz ograniczyli działalność galerii handlowych. Wiele programów telewizyjnych zostało zawieszonych, a producenci seriali zawiesili również prace na planie. A co z "M jak miłość"?

Gwiazdy występujące w "M jak miłość" nie nagrywają teraz nowych odcinków serialu, ale przerwa na planie wcale nie jest związana z epidemią koronawirusa. Po nagraniu nowych odcinków produkcja już wcześniej zaplanowała miesięczną przerwę. Co to oznacza? Że są już gotowe wszystkie odcinki najnowszego sezonu i "M jak miłość" będzie pokazywany aż do wakacji.

Wszystkie odcinki „M jak miłość”, które składają się na emitowany obecnie sezon i których premiera zaplanowana jest przed nastaniem wakacyjnej przerwy, są już nakręcone- Karolina Baranowska zdradziła w rozmowie z magazynem "Świat Seriali".

Przypominamy, że ze względu na epidemię koronawirusa producenci seriali i programów wprowadzili zdecydowane środki ostrożności. Zrezygnowano z udziału publiczności w wielu programach, a później całkowicie je zawieszono. Producenci zawiesili m.in. "Dance Dance Dance", "Taniec z Gwiazdami", "Twoje Twarz Brzmi Znajomo" czy "Star Voice. Gwiazdy mają głos”.

