W najnowszym odcinku "M jak miłość" Katia urodzi w końcu zdrową córkę! Wzruszony Łukasz od razu przyjedzie do szpitala i będzie zachwycony swoją pociechą.

Niestety, chwilę później młodzi rodzice pokłócą się o Igora! Łukasz powie wprost, że nie rozumie, dlaczego Katia znów spotyka się ze swoim byłym partnerem.

- Katia, na litość boską, to bandyta… Naprawdę chcesz związać się z kimś takim?

- Mylisz się, Igor się zmienił... I dla mnie jest dobry, zrobi dla mnie wszystko i… naprawdę mnie kocha. (…) zaraz po wyjściu ze szpitala wyjeżdżamy do Gruzji. Tym razem naprawdę...

- Wiem, że cię zawiodłem, ale to moja córka… Chcę być obecny w jej życiu!

- Jeśli chcesz – będziesz. Nie mogę ci zabronić, ale tam, w Gruzji i na moich zasadach!