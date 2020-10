"M jak miłość": Między Kingą a Kamilą dojdzie do bójki?! Po czyjej stronie stanie Piotrek?

Po tym, jak Kinga będzie świadkiem pocałunku Kamili i Piotrka w „M jak miłość” zdecyduje się odejść od męża. Zduńska nie będzie mogła wybaczyć Piotrkowi, że zdradza ją we własnym ogrodzie i ucieknie do Grabiny z dziećmi. Te wydarzenia sprawią, że prawnik w końcu się opamięta i stwierdzi, że nadal kocha Kingę. A ona sama jeszcze niedawno była gotowa się poddać, ale teraz postanowiła walczyć i szybko pokaże pięknej prawniczce, gdzie jej miejsce!

Jeszcze niedawno wydawało się pewne, że Kinga i Piotrek w „M jak miłość” wezmą rozwód. Jednak powoli sytuacja się odwraca i okazuje się, że oboje zaczynają walczyć o ten związek, a do przełomu przyczyniła się Kamila. Kiedy piękna prawniczka pocałowała Zduńskiego on zrozumiał, że jednak kocha żonę. Z kolei Kinga w Grabinie po rozmowach z Marysią i Barbarą podejmie jeszcze jedną próbę ratowania małżeństwa, głównie ze względu na Lenkę i Mikołaja, którzy bardzo przeżywają obecną sytuację.

W jednym z nowych odcinków między Kingą a Kamilą dojdzie do awantury. Jak informuje superseriale.se.pl prawniczka pojawi się w domu Zduńskich na Deszczowej i tym razem to Kinga ją przywita, a raczej powie wprost, że nie jest tu mile widziana:

To jest mój facet! To jest mój dom i to jest mój ogród! Wynocha! - wykrzyczy Kamili prosto w twarz i popchnie ją.