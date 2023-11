3 z 4

Michał zacznie prawić Agnieszce komplementy, które spodobają się kobiecie, ale nie będzie mogła ukryć swojego zmieszania:

Wiesz co, mam kryzys twórczy, który trochę już za długo trwa. Muszę się zmobilizować, a jak tu się zmobilizować gdy za oknem takie słońce, a za płotem piękna dziewczyna!

Agnieszka szybko zmieni temat i zapyta: Tak źle to chyba nie jest? . Będzie próbowała podpytać pisarza nad czym aktualnie pracuje, ale jej się to nie uda. Pisarz schyli się nad Agnieszką i będzie chciał ją pocałować, ale mu się to nie uda. Wszystko zepsuje Karmel, pies Wojtusia.