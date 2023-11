Marcin w trudnych chwilach będzie mógł liczyć na wsparcie Ani, która pomoże mu zająć się dziećmi. Dziennikarka nie będzie jednak zachwycona tym, co usłyszy od Chodakowskiego...

Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1383 odcinku będziemy mogli zobaczyć, jak załamany Marcin idzie na pomost, a później przychodzi do niego Ania.

Dzieciaki zasnęły, nakarmiłam Maję - powie Ania i złapie Marcina za rękę.

Dziękuję. Tak się zastanawiam, że gdybym się w to wszystko nie wtrącił, to być może Iza by jeszcze żyła...- powie załamany Chodakowski.

To bez sensu, nawet tak nie myśl. Musiałeś jej pomóc. Jej i swojej córce. Artur to psychopata, na pewno coś by jeszcze wykręcił. Może coś dużo gorszego. Myśl o tym, że uratowałeś córkę- będzie wspierać go Ania.