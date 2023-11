1 z 4

Nowy sezon "M jak miłość" przynosi widzom ogromne emocje! Fani serialu z zapartym tchem czekają na dalszy rozwój wydarzeń w wątku Marcina (Mikołaj Roznerski), Izy (Adriana Kalska) i Artura (Tomasz Ciachorowski). Wiemy już, że we wtorkowym odcinku, 18 września, dojdzie do dramatycznego wypadku z udziałem Izy i małej Mai- samochód, którym będzie jechać Skalska i jej córeczka wpadnie do rzeki! Dziewczynkę uda się uratować, ale służby nie będą mogły odnaleźć Izy... Maja trafi do szpitala z którego... porwie ją Marcin!

