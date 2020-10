W "M jak miłość" Kinga przyłapie Piotrka na pocałunku z Kamilą! Zduńska nie wytrzyma i ucieknie z domu

Ogromne emocje w "M jak miłość"! Już wkrótce widzowie zobaczą szokującą scenę, w której Piotrek (Marcin Mroczek) zdradza swoją żonę z piękna koleżanką z pracy! Niestety, po powrocie do Polski relacje między Kingą (Katarzyna Cichopek) a Piotrkiem będą bardzo nerwowe, a namiętny pocałunek Zduńskiego z Kamilą (Anna Gorajska) będzie ostatecznym ciosem, którego Kinga nie wytrzyma...

Co zrobi Zduńska kiedy zobaczy, jak jej mąż całuje inną kobietę?

Namiętny pocałunek Piotrka i Kamili

Małżeństwo Kingi i Piotrka już od kilku miesięcy przechodzi poważny kryzys. Zduński skupił się na swojej karierze, a jego żona musi sama zajmować się domem, pracą i opieką nad czwórką dzieci. Sytuację pogorszył wyjazd Piotrka do USA - co więcej, Zduńska przez przypadek odkryła, że w zagranicznej podróży jej mężowi towarzyszy piękna prawniczka Kamila. Kinga nie radzi sobie z nadmiarem obowiązków i sięga po silne leki... W trudnych chwilach pomaga jej Paweł (Rafał Mroczek), który zakochał się w żonie brata. Jak już wiemy, wkrótce Piotrek dowie się od swojego syna, że Paweł spał w ich łóżku. Zduński wróci do Polski i urządzi bratu i żonie niezłą awanturę. Niestety, chwilę później wydarzy się coś, co może ostatecznie zniszczyć małżeństwo Kingi i Piotrka!

W 1536. odcinku "M jak miłość" w domu Kingi i Piotrka na Deszczowej pojawi się piękna prawniczka Kamila. Kobieta będzie się tłumaczyć, że musi skonsultować kilka spraw z kolegą z pracy. Piotrek i Kamila wyjdą na taras, a tam wydarzy się coś, co zszokuje Kingę. Zduńska zobaczy, jak jej mąż namiętnie całuje się z Kamilą! Okazuje się, że do pocałunku dojdzie z inicjatywy prawniczki.

Przepraszam, ale nie mogłam się opanować... Miałam na to ochotę, odkąd byliśmy razem w Vegas - portal superseriale.se.pl cytuje słowa Kamili.

Kinga będzie załamana! Zduńska ucieknie z domu i pojedzie do Grabiny, a tam wykrzyczy Marysi całą prawdę o Piotrku.

Chcesz zapytać, jak wyglądała moja rozmowa z Piotrem? Nie wyglądała, bo mój mąż miał gościa! Kobietę! I ta kobieta namiętnie mojego męża całowała! Skończony idiota! Mizia się w naszym ogrodzie z wypindrzoną laską.

Jak Piotrek zareaguje na pocałunek Kamili? Czy Kinga wybaczy Zduńskiemu? Tego dowiemy się już wkrótce!

Zobacz także: Dramatyczne chwile w "M jak miłość"! Jedna z córek Kingi i Piotrka zachoruje. Paweł pomoże Zduńskiej

Kinga przyłapie Piotrka na namiętnym pocałunku z Kamilą!

MTL Maxfilm

Czy to koniec małżeństwa Kingi i Piotrka?