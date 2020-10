Dramatyczne chwile w "M jak miłość"! Jedna z córek Kingi i Piotrka zachoruje. Paweł pomoże Zduńskiej w trudnych chwilach

Co wydarzy się w nowym odcinku "M jak miłość"? Wiemy! Już w najbliższy poniedziałek, 5 października, zobaczymy 1530 odsłonę serialowego hitu Telewizyjnej Dwójki, a w nim kolejna dawka wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Kinga (Katarzyna Cichopek) przeżyje trudne chwile, kiedy jej córeczka zachoruje, a Kamil (Marcin Bosak) spróbuje pogodzić się z Budzyńskim (Krystian Wieczorek). Jak na jego zachowanie zareaguje prawnik?

Maria zrozumie, że Paweł zakochał się w Kindze

W najnowszym odcinku "M jak miłość" Anka (Weronika Rosati) spotka się z Klaudią (Żaneta Homa) – pomocą domową Budzyńskich i w końcu namówi ją, żeby skopiowała dla niej wyniki ostatnich badań Magdy (Anna Mucha).

- Bardzo się o nią martwię, o jej zdrowie… Ona… dużo ukrywa, nie chce niepokoić przyjaciół… Chcielibyśmy jej jakoś pomóc, ale nie bardzo wiemy, jak…

- Jeśli to dla dobra pani Magdy...

Anka zorganizuje również kolejne spotkanie z Magdą, Andrzejem i Kamilem, żeby razem świętować jej sukces we Florencji. Anka zaprosi byłych przyjaciół do siedliska.

Pamiętacie jeszcze Łowicką? Cóż to były za czasy, co?(...) Tak się cieszę, że jesteście... Że to właśnie z wami mogę świętować. Kiedyś razem startowaliśmy w życie, w świat... Teraz historia zatoczyła koło - znów mamy siebie.

Podczas spotkania w siedlisku Kamil postanowi pogodzić się z przyjaciółmi, a przede wszystkim z Magdą.

- Naprawdę cię lubię… I chociaż dobrze wiem, że niezły z ciebie sukinsyn, to… ze względu na stare czasy… mam do ciebie słabość. Poza tym… zawsze umiałeś mnie rozbawić!- wyzna szczerze Magda.

Po tych słowach Kamil znów zacznie podrywać Magdę!

- To już coś! Dobry wstęp do historii, pod którą mogłabyś się podpisać… „pani Marszałek-Gryc”!

- Nie bądź idiotą… i zapomnij o tym, okay? To się nigdy nie zdarzy. A teraz… powinieneś jakoś sensownie poukładać sobie relacje z Andrzejem...

Chwilę później Kamil spróbuje pogodzić się także z Budzyńskim i zaproponuje rywalowi „zawieszenie broni”.

- Obiecuję... żadnych więcej numerów z mojej strony!

Mąż Magdy nie uwierzy w zapewnienia Kamila.

- Jest taka zasada: nie składa się obietnic, których nie jest się w stanie dotrzymać…

Za to w finale: kolejne problemy u Zduńskich. W nowym odcinku Paweł (Rafał Mroczek) pojedzie z Kingą do przychodni, bo jedna z bliźniaczek nagle zachoruje. Kinga i Paweł nie zaczekają ani na Marię (Małgorzata Pieńkowska), ani na Artura (Robert Moskwa), choć oboje zaproponują im pomoc. Matka Pawła zrozumie wtedy, że syn odrzucił jej wsparcie, bo wciąż pragnie zbliżyć się do Kingi. Kiedy spotka się z synem przeprowadzi z nim poważną rozmowę.

- Zastanów się, Paweł, co ty robisz?(...) Grasz w niebezpieczną grę... I wiesz dokładnie, o co mi chodzi!

Jak Paweł zareaguje na słowa swojej matki? Czy przyzna, że zakochał się w Kindze? Tego dowiemy się już w najbliższy poniedziałek!

