M jak miłość: Kamila przyjedzie do bistro na spotkanie z Kingą! Zduńską czekają trudne chwile!

Już dziś wieczorem fani zobaczą najnowszą odsłonę "M jak miłość"! W 1540 odcinku serialu sporo ogromne emocje przyniesie nam wątek Kingi (Katarzyna Cichopek), Piotrka (Marcin Mroczek), Kamili (Anna Gorajska) i Pawła (Rafał Mroczek)! Co tym razem wydarzy się w serialu? Co koleżanka z pracy Piotrka powie Kindze podczas spotkania w bistro? Zduńska w trudnych chwilach będzie mogła liczyć na wsparcie Magdy (Anna Mucha) i Pawła!

Spotkanie Kingi z Kamilą

W ostatnich odcinkach w "M jak miłość" działo się naprawdę sporo. Wielkie emocje przyniósł nam wątek Kingi i Piotrka, którzy przeżywają prawdziwy kryzys w swoim związku. Dziś Piotrek podejrzewa, że jego żona ma romans z Pawłem, a Zduńska uważa, że Piotrek zdradził ją z koleżanką z pracy- Kamila pocałowa Zduńskiego w jego domu na Deszczowej. W nowych odcinkach piękna prawniczka nie odpuści i znów spróbuje zbliżyć się do Piotrka!

- Nie chcesz pogadać?

- Ale… o czym?

- Jesteś moim najlepszym kumplem, przyjacielem... Chcę wiedzieć, co się z tobą dzieje. Po tym, co razem przeszliśmy, chyba możesz być ze mną szczery?

Kamila z trudem zapanuje nad radością, kiedy usłyszy, że Piotrek nawet nie sypia ze swoją żoną. Chwilę później Magda spróbuje uświadomić Piotrkowi, że jego przyjaźń z Jabłońską to błąd za który może zapłacić nawet rozwodem.

- Ty i Kinga jesteście moją rodziną, więc mogę ci to powiedzieć wprost… Jesteś debilem i doskonale wiesz, dlaczego!(…) Wyobraź sobie, że Kinga znajduje sobie „przyjaciela”… Przystojnego, miłego faceta... Spędza z nim coraz więcej czasu, zwierza się gościowi, śmieje się z nim...

- Nie muszę sobie tego wyobrażać!

- Serio? To, co mówisz, jest chore!

- Chore jest to, że mój brat kocha się w mojej żonie…

- Jeśli nawet, to tylko… należy mu współczuć! A na pewno nie można obwiniać za to Kingi… Weź się, człowieku, ogarnij!

Tymczasem Kamila pojedzie do bistro, żeby spotkać się z Kingą!

- Nie rozumiem, dlaczego chcesz ukarać Piotrka za to, że się zaprzyjaźniliśmy...

- Nie wiem… Może dlatego, że widziałam was całujących się w moim ogrodzie?

- To był tylko żart.

- Widocznie mamy zupełnie inne poczucie humoru!

- Sorry, ale nie zrezygnuję ze znajomości z Piotrkiem tylko dlatego, że jesteś zazdrosna!

Po kłótni z prawniczką Kinga będzie kłębkiem nerwów, a w trudnych chwilach znów bedzie mogła liczyć na wsparcie Pawła.

- O to właśnie jej chodziło. Żeby cię wkurzyć, sprowokować… Ona tylko na to czeka! Nie daj się. Walcz. O siebie. O was. Jest, o co...

Zduński pojedzie do kancelarii, by porozmawiać o całej sytuacji z bratem, ale Piotrek nie będzie zachwycony jego wizytą!

- Nie będę bezczynnie patrzył, jak rozpieprzasz swoje małżeństwo!

- O, nie patrzysz bezczynnie... tylko działasz. Zwłaszcza za moimi plecami... z moją żoną!

- Piotrek, nie bądź świnią…

- Powiem to po raz ostatni… Nie mamy już o czym ze sobą rozmawiać!

Kinga, ze łzami w oczach, opowie za to w finale o wizycie rywalki Magdzie…

- Była tu, rozumiesz? Przylazła do mojego bistro i…

- Kamila? Nie wierzę!

- Ja też nie mogłam uwierzyć, kiedy zaczęła udzielać mi porad małżeńskich, a na koniec… powiedziała, że nie zrezygnuje z Piotrka!

- Suka…

- A jaka zadbana, elegancka i taka, cholera, asertywna, rzeczowa… Jeśli tylko czegoś chce – to po trupach, ale do celu! Rozumiesz?!

- Najbardziej boli mnie to, że nie ma już między nami tej bliskości… O seksie nawet nie wspomnę. Coś się zepsuło, wiesz? A może... Piotrek już mnie nie kocha?

Czy to naprawdę już koniec małżeństwa Kingi i Piotrka? Spójrzcie na zdjęcia z najnowszego odcinka "M jak miłość"!

Kamila zrobi wszystko, żeby znów zbliżyć się do Piotrka.

Magda będzie ostrzegać Piotrka, że przez zbyt bliskie relacje z koleżanką z pracy może zniszczyć swoje małżeństwo.

Kamila pojedzie do bistro i powie Kindze, że nie zamierza rezygnować z przyjaźni z jej mężem!

Zduńska będzie załamana, ale w trudnych chwilach znów pomoże jej Paweł.

Później Zduńska opowie o wszytkim Magdzie.

Czy to już koniec związku Kingi i Piotrka?