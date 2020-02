Tego samego dnia Gryc spotka się też ze swoją ciotką (Agata Rzeszewska) i zapewni ją, że dowie się, co stało się z Arturem.



- Zdaję sobie sprawę, jak bardzo Artur skrzywdził Izę i jej rodzinę… Ale to mój chrześniak, rozumiesz?

- Niezależnie od tego, co zrobił, jak postępował... jesteśmy mu winni prawdę. Ja jestem mu to winien. Obiecuję, że zrobię wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić do końca!