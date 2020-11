M jak miłość: Kamil nie odda dziecka? Gryc odbierze prawa rodzicielskie matce małej Poli?! 

Kamil (Macrin Bosak) z "M jak miłość" spróbuje odebrać matce Poli (Hania Nowosielska) prawa rodzicielskie! Okazuje się, że już wkrótce w uwielbianym przez widzów serialu wydarzy się coś, czego nie spodziewał się chyba nikt. Gryc podejmie decyzję, która z pewnością rozwścieczy jego byłą kochankę. Sprawdźcie szczegóły!

Kamil odbierze Weronice prawa rodzicielskie?

Zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że Kamil skrywał przed wszystkimi wielką tajemnicę. Gryc przyznał wówczas, że ma córkę, która jest efektem romansu z kochanką, Weroniką. Kamil przez wiele lat nie miał kontaktu z dziewczynką, ale teraz kiedy matka wysłała dziewczynkę do Polski, Gryc musi radzić sobie w roli ojca. Mała Pola już wkrótce ma wrócić do Londynu, jednak - jak informuje "Świat Seriali" w serialu TVP dojdzie do zaskakującego zwrotu akcji! Okazuje się, że była kochanka Gryca tuż przed planowaną podróżą do Polski poinformuje Kamila, że jednak nie pojawi się w Polsce. Mała Pola będzie załamana, że jej matka jej nie kocha, a jej tata nie chce się nią opiekować.

W 1547 odcinku "M jak miłość" Kamil zapewni swoją córkę, że zawsze może na niego liczyć.

Tak to czasem w życiu bywa, skarbie, że różne plany biorą w łeb. Mama bardzo cię kocha, ale nie mogła teraz przyjechać. Nam ostatnio nawet nieźle idzie... Dogadujemy się, lubimy coraz bardziej i bardziej... To, co? Zostaniesz na razie u mnie? Umowa stoi?- powie Kamil. Stoi....- odpowie smutna Pola.

Kamil, który bardzo zbliżył się do swojej córki, będzie wściekły na jej matkę. Co więcej, Gryc w rozmowie z sekretarką zdradzi, że chce walczyć o córkę i planuje odebrać prawa rodzicielskie Weronice! Czy tak się stanie, a mała Pola już zawsze będzie przy ojcu? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Kamil będzie wściekły na matkę Poli.

Czy dziewczynka już na zawsze zostanie u swojego taty?