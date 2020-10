Przed Kamilem (Marcin Bosak) z "M jak miłośc" naprawdę trudne chwile! Nie dość, że będzie musiał odnaleźć się w roli ojca, to wkrótce dowie się, że jego córka choruje. Gryc będzie wściekły i podczas rozmowy z byłą kochanką zacznie jej wypominać, że to przez nią musi się zajmować małą Polą. Niestety, kiedy dziewczynka usłyszy co mówi jej ojciec, wybiegnie z domu prosto na ulicę...

W miniony wtorek, 20 października, w "M jak miłość" poznaliśmy córeczkę Kamila. Gryc po raz pierwszy musiał się sprawdzić w roli ojca, co było dla niego naprawdę trudne. Kamilowi pomogli Magda (Anna Mucha) i Budzyński (Krystian Wieczorek) - Magda przygotowała dla nich dom po Joasi, a Andrzej razem z Kamilem odebrał małą Polę z lotniska. Teraz okazuje się, że już wkrótce Gryc dowie się, że jego córka ma poważną alergię, o czynm wcześniej nie wspomniała mu mama dziewczynki! Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1536 odcinku "M jak miłość" Kamil zatrudni nianię do opieki nad córką. Dziewczynka, która dopiero co przyleciała do Polski i tęskni za mamą nie będzie jednak chciała zostać z nią sama w domu. Pola będzie chciała być najbliżej swojego taty.

Nie próbuj tych sztuczek na mnie, bo ja mam serce z kamienia! - Gryc powie do córki.

Ostatecznie Kamil zabierze córkę do pracy, a tam dziewczynka skradnie serca wszystkich pracowników kancelarii. Niestety, po powrocie do domu Gryc zauważy, że dziewczynka ma wysypkę! Przerażony poprosi o pomoc Magdę, która zacznie mu tłumaczyć, że Pola może mieć uczelenie pokarmowe. Gryc zadzwoni do matki Poli o urządzi jej prawdziwą awanturę za to, że nie powiedziała mu o chorobie Poli. Między byłymi kochankami dojdzie do ostrej wymiany zdań.

Zrzucając mi to dziecko na głowę, bez uprzedzenia rozwaliłaś mi całe życie!- zacznie krzyczeć Kamil.

Córeczka Kamila usłyszy słowa ojca i wybiegnie z domu prosto na ulicę! Na szczęście Kamil to zauważy i w ostatnej chwili złapie dziewczynkę tuż przed nadjeżdżającym samochodem.

Nie chcę rozwalać ci życia... - powie dziewczynka.

Jak Gryc zareaguje na wyznanie córeczki? Tego dowiemy się z nowego odcinka "M jak miłość"!

Gryc będzie przerażony kiedy zobaczy, że jego córka ma wysypkę.

Pola wybiegnie z domu prosto na ulicę kiedy usłyszy kłótnie Kamila z matką dziewczynki.