Janek, jak tylko odzyska świadomość po operacji poprosi Sobańśką, żeby natychmiast skontaktowała go z szefem. Po rozmowie Staszek przesłucha Ulę i Bartka. Czy Janek będzie chciał zrzucić winę za swoją próbę samobójczą na chłopaka Uli? Lisiecki uświadomi sobie, że po zeznaniach Janka może wrócić za kratki. Chłopak zwierzy się bratu i powie, że nie ma zamiaru wracać do więzienia, prędzej zrobi to samo co Janek, ale skutecznie!